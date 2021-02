Marvel: doc sobre legado e representatividade dos heróis ganha trailer

A Marvel Entertainment anunciou um novo documentário especial que irá explorar a “identidade secreta” por trás dos mais icônicos super-heróis. Intitulado Behind the Mask, a produção será lançada diretamente no Disney+.

O documentário conta com a presença de roteiristas e desenhistas que participaram da construção do legado de 80 anos da editora. Os artistas por trás da ascensão de personagens como Pantera Negra, Miles Morales, Ms. Marvel, X-Men e Capitão Marvel irão contar o poder que se esconde por trás das máscaras de alguns dos heróis mais amados da cultura pop.

Confira a sinopse apresentada pela Marvel:

“Desde o início das histórias em quadrinhos, identidades secretas têm sido parte integrante de Super-Heróis e Vilões que levam vidas ‘normais’. Mas são os personagens que estão por baixo que ressoam dentro de nós através de gerações de fãs. Desde o advento da Era dos Quadrinhos da Marvel no início dos anos 1960, os escritores e artistas da Marvel têm usado a noção de identidades para examinar o conceito em evolução de direitos iguais. Essas lendárias criações e histórias da Marvel não refletiram apenas o mundo fora de nossa janela — elas se tornaram um reflexo de nossas próprias identidades e de quem realmente somos”.

Behind the Mask será lançado dia 12 de fevereiro, exclusivamente na Disney+.