Marvel: Edgar Wright disse que se reaproximou de Kevin Feige

Edgar Wright (Em Ritmo de Fuga) e o presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, voltaram a se aproximar, após seis anos. Durante uma entrevista à Empire, o cineasta revelou que se reaproximou de Feige enquanto fazia a curadoria da edição especial da revista Greatest Cinema Moment Ever.

Wright comentou que os dois estavam sem se falar desde a sua saída da direção de Homem-Formiga, por diferenças criativas. Apesar disso, o diretor comentou que não havia um clima pesado entre eles.

“Vou ser honesto, não falei com Kevin desde que saí da produção do filme Homem-Formiga em 2014”, disse Wright. “Não havia nenhuma animosidade real ou hostilidade entre nós, era tudo muito diplomático na época, mas nessa situação você segue caminhos separados e não há razão para entrar em contato novamente. Então, eu simplesmente nunca tinha falado com ele ou vice-versa”.

Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead e Edgar Wright nos bastidores de ‘Scott Pilgrim Contra o Mundo’Fonte: IMDb/Reprodução

A reaproximação aconteceu quando o cineasta entrou em contato com Feige solicitando que ele escrevesse algo para a revista. Wright reuniu uma lista de diretores e atores para homenagear suas melhores experiências de cinema, incluindo Steven Spielberg, Taika Waititi e Patty Jenkins.

“Achei que seria hipócrita da minha parte não mencionar a palavra ‘M’”, disse Wright, referindo-se à Marvel. “Então eu fiz o que não fazia há seis anos — enviei um e-mail para Kevin. Foi uma coisa muito legal, e Kevin ficou muito emocionado por eu ter entrado em contato com ele. Além disso, foi engraçado, após seis anos sem contato, enviar um e-mail para ele apenas dizendo: ‘Kevin, preciso que você escreva algo para mim, e preciso disso amanhã!’ (Risos)”.

Wright acrescentou: “Estou muito feliz por ter feito isso… ele ficou realmente tocado por eu ter estendido a mão, e sinto que o que ele escreveu foi ótimo. Eu disse a ele que li o que ele disse sobre ‘Aliens’ para James Cameron, que ele disse ser simplesmente selvagem. Então foi bom, é um bom final feliz para essa história”.