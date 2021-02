Mass Effect 2 quase teve romance homossexual com membro do squad

Através de suas redes sociais, Jonathan Cooper, ex-animador cinematográfico da BioWare, revelou que a equipe pensou em incluir mais uma possibilidade de romance para Shepard em Mass Effect 2, planejando envolver o herói em um relacionamento amoroso com o membro do squad Jacob Taylor.

Em uma mensagem compartilhada no Twitter nesta quarta-feira (27), o artista visual comentou que Jacob era para ser uma das opções amorosas de Shepard em Mass Effect 2, mas problemas de aceitação foram um dos principais fatores para excluir a possibilidade no game. “Nós previmos Jacob como o [relacionamento] homem/homem, combinando de forma quase idêntica a Brokeback Mountain ”, escreveu Cooper. “Disseram na época: ‘A América não está pronta para isso.’ Talvez ainda não esteja.”

O ex-animador comentou que chegou a ficar impressionado com a cena entre os colegas de time, devido à complexidade do ato onde roupas são rasgadas e há bastante contato físico, mesmo com as tecnologias de remoção de roupas sendo incrivelmente difíceis de recriar nos jogos em geral. “Pessoalmente, ainda acredito que foi a decisão errada de cortar, como protestamos na época”, lamentou Cooper.

Em Mass Effect 2, é possível que o personagem de Shepard se relacione homossexualmente com as personagens não canônicas Kelly Chambers, Samara e Morinth, porém não há casos de relações homem com homem. Mesmo Jacob é passível de um envolvimento no game, mas apenas se o protagonista for pertencente ao sexo feminino.

