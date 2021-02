Matrix 4: título oficial do filme pode ter sido revelado

O título oficial de Matrix 4 pode ter sido revelado por uma das maquiadoras do filme. Shunika Terry postou uma foto no seu Instagram, com alguns presentes que recebeu da diretora Lana Wachowski e do produtor James McTeigue, sugerindo que o filme se chamará Matrix: Ressurreição.

A imagem mostra ela segurando o que parece ser um livro com detalhes de bastidores e a frase “durante estes momentos extraordinários, na produção de Matrix: Resurrection”. Confira.

Shunika Terry apagou a imagem do seu Instagram algumas horas após a publicação.Fonte: CBR/Reprodução

“Este é um dos presentes de despedida mais incríveis que já recebi de diretores. É tudo sobre os detalhes, baby! Matrix 4 chegará em breve! Muito obrigada Lana Wachowski e James McTeigue. Este presente veio na hora perfeita!”, escreveu a maquiadora na publicação.

Terry removeu a imagem do seu Instagram, algumas horas após publicá-la e a Warner Bros. afirmou que o título oficial ainda não foi definido pela diretora. É comum que em grandes produções, os filmes ganhem nomes provisórios, para evitar que detalhes da trama sejam revelados por engano.

Porém, Matrix: Resurrection faz sentido com os títulos anteriores da franquia (Matrix Reloaded e Matrix: Revolutions) e poderia explicar o retorno de Neo e Trinity. Durante os eventos de Matrix: Revolutions, Trinity morreu durante uma expedição à cidade das máquinas e Neo se sacrificou em uma batalha final com o agente Smith.

Matrix 4 tem Lana Wachowski voltando como diretora. Ela também assina o roteiro ao lado de Aleksander Hemon e David Mitchell. Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick e Jonathan Groff se juntam a Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss no elenco. O filme chega aos cinemas e ao HBO Max em 22 de dezembro de 2021.