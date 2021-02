Mauro Cezar diz que pior que ser rebaixado é cair ‘agarrado à lanterna, perdendo para qualquer adversário’

O Botafogo foi rebaixado pela terceira vez à série B do Campeonato Brasileiro na noite desta sexta-feira, após mais uma derrota, desta vez, para o Sport. O Glorioso não possui mais chances matemáticas de fugir da zona da degola. As reações foram imediatas no Twitter entre os torcedores e comentaristas esportivos entre eles Mauro Cezar.

Na opinião do jornalista, a forma como o Botafogo foi rebaixado é pior do que o rebaixamento em si. O time Carioca, um dos grandes do futebol brasileiro, é o lanterna com apenas 24 pontos em 34 jogos, o clube em 18 jogos, vencendo em apenas quatro oportunidades e empatando 12 vezes.

– O pior não é ser rebaixado, mas cair para a segunda divisão dessa maneira, agarrado à lanterna, perdendo jogos e mais jogos, em casa e fora, para qualquer adversário. E o clube deve muito mais do que arrecada. A crise do Botafogo é gigantesca. Seria. Seríssima – afirmou Mauro.