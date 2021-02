Médico da Bélgica vê Hazard em ‘ciclo vicioso’ e faz diagnóstico nada otimista sobre estrela do Real Madrid

Notícias nem um pouco animadoras para Eden Hazard no Real Madrid. Pouco tempo após se recuperar de lesão e voltar aos gramados, balançando as redes, inclusive, o meia belga, de 30 anos, está mais uma vez de volta ao Departamento Médico. Desta vez, o problema é na coxa do jogador, que será desfalque por até seis semanas, depois de lesão em um treinamento.

Entretanto, mesmo que se recupere no tempo previsto e volte mais uma vez à ativa, o meia belga não deve se livrar tão cedo desta dor de cabeça que são as recorrentes lesões. Em entrevista ao jornal belga Nieuwsblad, o médico da seleção da Bélgica, Kristof Sas, afirmou que o problema de Hazard é crônico.

“As lesões nesta fase da temporada não são preocupantes, é mesmo um período de descanso. Mas com o Éden é diferente”, começou por dizer.

“É outra recaída, uma situação crônica que sempre dá errado no final. Primeiro o tornozelo, depois as lesões musculares. É tudo muito desagradável”, prosseguiu.

“O Eden está em um círculo vicioso e não é fácil sair dele. É perturbador o que acontece com a musculatura…Um jogador de futebol deve ser capaz de chutar, girar, pular, tudo em alta velocidade. E, claro, isso é mais difícil durante a reabilitação”, finalizou.

Por último, Sas ainda opinou sobre o que Hazard precisa fazer para sair dessa situação, algo que, na sua opinião, ainda é possível.

“Ele precisa de ritmo e continuidade. A situação ainda não é dramática para nós, mas ele precisa sair urgentemente desse beco sem saída”, concluiu.

Na atual temporada, Hazard disputou apenas 13 jogos e anotou três gols. Sua última partida pelo clube foi no dia 30 de janeiro, na derrota em casa por 2 a 1 para o Levante, em LaLiga.