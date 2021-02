Megafesta ‘secreta’ de Romário teve celular escondido na calcinha e cena curiosa de Gabigol em palco

A megafesta para comemorar os 55 anos do ex-atacante e atualmente político Romário teve um esquema de segurança contra celular, banho de piscina e uma situação curiosa envolvendo o atacante do Flamengo Gabigol. Nesta quinta-feira, o portal Extra revelou detalhes da celebração, que contou com famosos como a cantora Ludmilla, o cantor Belo, Naldo e o rapper Xamã, além de outros amigos do aniversariante e seus filhos.

+ Rebaixados na luta: simule os próximos jogos do seu time no Brasileirão

Depois de pendurar as chuteiras, Romário se tornou político (Foto: Divulgação)

CELULAR NA CALCINHA?

Inicialmente, a informação era de que a festa, que teria mais de 500 pessoas convidadas. De acordo com um dos participantes, cerca de 300 pessoas foram ao local. Logo na entrada, um grupo de pessoas faziam a segurança e o controle rígido aos convidados – que deixavam seus celulares na entrada e recebiam uma pulseira para resgatar o aparelho na saída.

O portal ainda revela que uma moça teria escondido um celular na calcinha e escapado do detector de metais. Ela teria sido flagrada tentando tirar uma foto com a cantora Ludmilla, e logo foi repelida por um colega de Romário, o zagueiro Fábio Braz. O campeão da Copa de 1994 com a Seleção fez parecido no fim de ano.



EXIGÊNCIAS NO CONVITE

A celebração ainda teve a apresentação de artistas. Belo foi o primeiro. Em certo momento da madrugada do dia 31, o palco teria cedido com o centroavante Gabigol e outros vários colegas, o que assustou os convidados. O convite também deixava evidente algumas regras: era proibida a entrada de pessoas com bermuda, boné, chinelo e camisa regata.



BANHO DE PISCINA

Outra exigência seria o uso obrigatório de máscara – o que não teria acontecido, de acordo com uma entrevistada pelo site. O banho de piscina ainda teria começado após o cantor Naldo empurrar Romário na água. O Baixinho completou 55 anos no último dia 29 de janeiro. Dia seguinte a festa, que aconteceu no fim de semana, o político estava no Senado Federal.