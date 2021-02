Meio da tabela embola e Corinthians pode ter três ‘finais’ por Libertadores

O Corinthians não atuou no último final de semana, mas os acontecimentos nesses dias foram determinantes para o futuro do time no Brasileirão, de olho em uma vaga na Copa Libertadores. Além de o título sul-americano do rival, vitórias de adversários diretos nessa briga apontam para rodadas decisivas para o clube nas próximas semanas, jogando pelo menos três “finais”.

Com o Palmeiras campeão da Liberta e mantida a posição alviverde entre os seis primeiros do Campeonato Brasileiro, o G6 vira G7 automaticamente, ampliando o leque de possibilidades para os clubes que brigam no meio da tabela. Atualmente, com o Verdão em quinto, os sete primeiros estão se classificando para o torneio continental. O Timão, por sua vez, está em décimo.

E esse G7 ainda deve virar G8 após a Copa do Brasil, já que se o Palmeiras ganhar, mais uma vaga vai para o Brasileirão, e se o Grêmio sair vencedor, estando entre os seis (ou sete) primeiros, também será aberta uma vaga na tabela do Brasileiro. Com oito indo para a Libertadores, o sonho corintiano de classificação, que parecia ter ficado distante, volta a ser uma possibilidade.

Acontece que as duas derrotas seguidas do Corinthians (Red Bull Bragantino e Bahia) possibilitaram que mais clubes pudessem chegar para a briga, e eles chegaram. No último domingo, o Atlético-GO venceu o São Paulo e o Athletico-PR venceu o Ceará, em confronto direto. Assim, ambos atingiram 45 pontos na tabela, a mesma pontuação do Timão, e também do Vozão e do Santos.

Ao todo, cinco clubes estão com 45 pontos, sendo que o Corinthians tem um jogo a menos, diante do Peixe, que seria disputado também no último domingo, mas foi adiado por conta da final da Libertadores, em que os santistas foram vice-campeões, ou seja, não conquistaram uma vaga na próxima edição e precisarão buscá-la no Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, o clássico Santos x Corinthians, que já seria disputado, pois ambos vêm com pontuações iguais há algum tempo, passou a ser ainda mais decisivo por conta da busca pelo mesmo objetivo na tabela, o famoso “jogo de seis pontos”. No entanto, não será somente essa decisão do Timão nas próximas rodadas, que ainda reservam duas partidas consideradas “finais”.

São elas: o duelo desta quarta-feira, contra o Ceará, na Neo Química Arena, também com ambos os clubes com pontuações iguais, depois, na próxima semana, outra vez em casa, diante do Athletico-PR, que atualmente tem os mesmos 45 pontos. Em resumo, três compromissos decisivos em um espaço de 15 dias, que podem definir o futuro corintiano no Campeonato Brasileiro.

Para essa sequência de decisões, o Corinthians volta a treinar na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, em preparação para encarar o Ceará, nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão-2020. Atualmente, o Timão ocupa a décima posição com 45 pontos.