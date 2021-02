Mesa BBB recebe Kerline, a primeira eliminada da casa, ex-BBBs e influenciadores; confira! | Mesa BBB

Vão participar do programa a primeira eliminada da edição, Kerline e as ex-participantes Rízia ( BBB 19) e Ariadna ( BBB11). Os influenciadores PequenaLo , Gkay e Diva Depressão completam o time que vai bater um papo sobre os últimos acontecimentos da casa, Prova do Líder, o primeiro Paredão, a expectativa para o próximo e, claro, as fofocas das festas.

A Mesa BBB promove semanalmente – toda quinta-feira, ao vivo – um debate ainda mais amplo com eliminados, ex-BBBs e influenciadores. Tudo será assunto no programa: passando pelas estratégias do jogo, barracos do programa, posicionamentos e relacionamentos entre participantes. Ana Clara Lima, Rhudson Victor e Vivian Amorim se revezam no comando da atração, que vai ao ar no Gshow. Não dá para perder, né?!