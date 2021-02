‘Mesmo erro do Barcelona com Suárez’

Há 16 anos no Real Madrid e um dos nomes mais vencedores da história do clube, o zagueiro Sergio Ramos vive um período turbulento e que pode marcar seu adeus ao Santiago Bernabéu.

O defensor tem tido problemas com a diretoria para a renovação de contrato e a última vez que foi a campo pelo Real foi no dia 14 de janeiro, na derrota por 2 a 1 para o Athletic Bilbao, por LaLiga.

A situação vivida pelo craque é tão surpreendente que foi criticada até mesmo por um rival.

Em entrevista à Rádio Cadena Ser, Diego Forlán, que passou pelo Atlético de Madrid, falou sobre a forma como está sendo conduzido o processo de renovação de Sergio Ramos e comparou a situação do defensor com a de Luis Suárez, quando este deixou o Barcelona e se transferiu para o Atlético de Madrid após não chegar a um acerto pela renovação.

“Seria uma lástima que um atleta com essa trajetória precisasse deixar o clube para encerrar a carreira em outro. Ele está em condições e faz a diferença. Defensivamente é muito forte e tem presença. Não podemos tirar conclusões apenas sobre o clube porque isso parte dos dois lados. O Real Madrid está cometendo o mesmo erro que o Barcelona teve com o Suárez. São importantes, mas são negociáveis e tem que haver um entendimento por ambas as partes. É um jogador grande e que está em mais condições do que outros mais novos”, disse o uruguaio.

Segundo informações da imprensa espanhola, Sergio Ramos exige mais dois anos de contrato com o mesmo salário que recebe atualmente. Porém, a direção do time espanhol, por conta das complicações financeiras impostas pela pandemia da COVID-19, não pensa em estender o vínculo com o defensor, visto como ’em final de carreira’ pelos diretores.