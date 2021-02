Messi atropela concorrentes e lidera ranking de gols de falta nas últimas cinco temporadas; veja

No último domingo (31), o Barcelona entrou em campo pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol e venceu. Jogando no Camp Nou, os catalães derrotaram o Athletic Bilbao, por 2 a 1, e subiram para o segundo lugar.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A vitória começou a ser construída dos pés de Lionel Messi. Aos 20 minutos da primeira etapa, o craque argentino acertou linda cobrança de falta e abriu o placar para o Barcelona.

Com o gol de tiro livre marcado, Messi chegou aos 21 nas últimas cinco temporadas. O argentino lidera, com sobras, o ranking dos maiores artilheiros em cobranças de falta.

Veja abaixo:

O ranking leva em consideração as cinco principais ligas da Europa. Ou seja, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1 e Série A.

Com a vitória por 2 a 1, o Barcelona chegou aos 40 pontos e oucpa a 2ª posição na tabela do Campeonato Espanhol. Os catalães estão a 10 do líder Atlético de Madrid.

Na próxima rodada, os comandados por Ronald Koeman enfrentam o Betis, às 17h, no domingo (7). Antes do compromisso por LaLiga, o clube culé encara o Granada pelas quartas de final da Copa do Rei, na quarta (3).