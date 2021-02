Messi ou Cristiano Ronaldo? Jornal reúne opiniões de 50 craques dos gramados para escolher quem é o melhor

Protagonistas do futebol nos últimos anos, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo monopolizaram durante anos o prêmio de melhor jogador do mundo escolhido pela Fifa. Mas quem foi melhor neste período? O jornal Marca foi atrás dos principais craques do esporte para saber.

Ao todo, 50 estrelas foram questionadas pelo veículo neste momento ou no passado. Nomes como Pelé, Ronaldo, Romário e outros estavam na relação e deixaram suas escolhas.

Ao todo, foram 33 que elegeram o argentino como o melhor, enquanto 17 preferiram o português.

A favor de Messi, nomes como Romário, Ibrahimovic, Maradona e Ronaldinho Gaúcho. O ‘Bruxo’, inclusive, relembrou o tempo em que vivenciou ao lado do amigo no Barcelona.

“Eu adoraria continuar jogando com ele. Não tive muito tempo com ele, era muito jovem. É o melhor de todos, sem dúvida”, disse R10.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi durante Barcelona 0 x 3 Juventus Josep Lago / Getty Images

O Rei do Futebol, por exemplo, escolheu Cristiano Ronaldo. E Pelé explicou o motivo para preferir o gajo.

“Hoje Cristiano é o melhor jogador do mundo. O português é o melhor porque é mais consistente e estável. Mas obviamente você não pode esquecer Messi”, disse Pelé.

Quem votou em Messi: Lineker, Totti, Klopp, Ronaldo Fenômeno, Boateng, Rooney, Kanté, Maldini, Cruyff, Koke, Buffon, Ibrahimovic, Lampard, Maradona, Arda Turan, Scholes, Guti, Tevez, Giggs, Simeone, Gerrard, Van Basten, Capello, Romário, Hazard, De Bruyne, Rashford, Gundogan, Verratti, Del Bosque, Thiago Silva, Beckham, Ronaldinho Gaúcho.

Quem votou em Cristiano Ronaldo: Pelé, Arthur, Ozil, Mbappé, Heinze, Valverde, Chicharito Hernández, Bale, Mijatovic, Kaká, Ferguson, De Ligt, Casillas, Van de Vaart, Odegaard, Paulo Futre, Lukaku.