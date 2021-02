Ministério Público recebe 23 denúncias contra Karol Conká · .

O Ministério Público do Rio de Janeiro passou a investigar Karol Conká pelas suas atitudes no Big Brother Brasil 21. Até quarta-feira (3), o órgão já havia recebido 23 denúncias contra a sister, que foram encaminhadas para as promotorias responsáveis que investigarão o caso.

“O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) recebeu 23 comunicações referentes à conduta de Karol Conká, em sua participação no programa de televisão BBB21. Todas as comunicações já foram devidamente encaminhadas para distribuição entre as Promotorias de Justiça de Investigação Penal da Barra da Tijuca”, informou o órgão em nota enviada ao ..

Durante sua passagem pelo confinamento, as atitudes realizadas pela cantora contra Lucas Penteado e Juliette Freire revoltaram uma parcela dos fãs do reality nas redes sociais. A integrante do Camarote passou a isolar o ex-Malhação do convívio na casa e foi acusada pelos fãs de promover violência psicológica contra ele.

Na segunda-feira (1°), durante o intervalo do Jogo da Discórdia, Karol chamou Lucas de abusador e, no dia seguinte, eles conversaram e fizeram as pazes. Porém, na quarta-feira, a artista voltou a falar mal do rapaz para Lumena Aleluia.

A conduta da dona do hit Bate a Poeira com Juliette também foi alvo de acusações na web. Na última sexta-feira (29), a cantora criticou o jeito da advogada e associou o comportamento aos nativos da região Nordeste. “Eu sou de Curitiba, tenho muita educação para falar com as pessoas”, justificou a rapper na ocasião.

A fala foi considerada preconceituosa e, após a repercussão negativa, a equipe de Karol reconheceu que a sister errou e pediu perdão aos nordestinos. “O uso foi equivocado e mostra que é necessária reflexão sobre falas aparentemente despretensiosas que podem carregar, de maneira aparentemente inocente, xenofobia e outros tipos de discriminação”, pontuou a equipe em comunicado oficial.

Procurada pela reportagem, a equipe de Karol Conká não respondeu os questionamentos até a publicação deste texto.

Saiba tudo sobre o BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#25 – O que está acontecendo com o emocional dos brothers no BBB21? – com dr. Jairo Bouer” no Spreaker.