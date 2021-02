Cassiano (Henri Castelli) invadirá a mansão dos Albuquerque para acertar as contas com Alberto (Igor Rickli) em Flor do Caribe. O neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) acordará assustado de um pesadelo e dará de cara com o piloto de avião ao pé da cama. Eles voltarão a discutir por causa de Ester (Grazi Massafera). “Por que você não morre, seu desgraçado?”, vociferará o vilão da novela das seis.

O irmão de Taís (Débora Nascimento) descobrirá que o playboy terá subornado Silvestre (Wilson Rabelo) para implantar explosivos na mina de turmalina paraíba. O próprio mineiro abrirá o bico para entregar os planos bombásticos do pai de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel) nas cenas que serão exibidas no próximo dia 9.

Com a ajuda de Zuleika (Giselle Alves), o aviador se infiltrará no “castelo nazista” logo pela manhã para dar um ultimato ao filho de Guiomar (Claudia Netto). Ele pegará o rival ainda na cama. “O que você quer aqui?”, rosnará o antagonista vivido por Igor Rickli, que se levantará em um pulo.

“Saber o que você prefere: me deixar em paz ou ser entregue para a polícia pela explosão da mina?”, disparará o galã de Henri Castelli. “Como você é ridículo. Não perde esse mania de parecer correto. Isso me dá enjôo, sabia?”, debochará o mau-caráter.

Cassiano explicará que lhe dará uma última chance pela amizade que eles tiveram durante a infância e parte da adolescência. “Pelo amor de Deus, você veio aqui para me fazer rir? O que foi que eu ganhei sendo seu amigo? Nada. Eu só perdi. Aos poucos, você foi conseguindo tirar tudo o que era meu. Com a Ester foi assim”, reclamará o mauricinho.

Henri Castelli e Igor Rickli em Flor do Caribe

Sessão de terapia

Alberto acusará o pai de Samuca (Vitor Figueiredo) de ter inveja da sua fortuna e, por isso, fez as pessoas de Vila dos Ventos o tacharem como um garoto rico que nunca construiu nada porque tinha tudo de mão beijada. “Consegue perceber? Você dedicou a sua vida para me destruir”, acusará o crápula, completamente fora de si.

“Você que tentou me matar várias vezes. A última foi a explosão da mina, que eu me safei. Aí você tentou de novo. Eu tenho testemunhas disso. Eu podia muito bem te entregar para a polícia, mas não vou fazer isso porque eu não sou igual a você. Não teria prazer em ver você atrás das grades”, devolverá Cassiano.

“Ai, que alma boa que você é, que coração bom que você tem. Você é uma pessoa maravilhosa. Não tem arma nenhuma a não ser essa cara inocente em que você se esconde. Queria que a Ester visse o quanto você é hipócrita. Por que você não morre, desgraçado?”, berrará o ricaço no folhetim de Walther Negrão.

Cassiano chegará a avançar contra o rival, mas desistirá. “Nem te bater mais eu tenho vontade, sabe por quê? Eu tenho pena de você. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Não se mete mais na minha vida. A única coisa que quero nessa vida é ser feliz com a mulher que eu amo e criar o meu filho e a sua filha em harmonia”, dirá o ex-militar.

Ele ainda dará um ultimato a Alberto. “Aliás, você só vai poder ver a sua filha uma vez por semana, mesmo assim avisando com 24 horas de antecedência. As visitas vão ser sempre acompanhadas pela dona Lindaura [Angela Vieira]. Entendeu?”, exigirá o bonitão. “Você não tem mais nada para tirar de mim. Conseguiu tirar tudo. Fora daqui”, gritará o sacripanta.

