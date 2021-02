Mourinho revela quando Kane pode voltar a jogar pelo Tottenham

O técnico José Mourinho revelou nesta quarta-feira o tempo de recuperação estipulado para o atacante Harry Kane voltar aos gramados pelo Tottenham. O diagnóstico é que a lesão não é tão grave quanto se imaginava e o jogador pode ficar disponível já na semana que vem.

“Ele está fazendo progresso, está satisfeito e nós também. Creio que não seja muito otimismo dizer que semana que vem ele já poderá jogar. Tememos que o pior poderia ter acontecido, mas na próximo semana penso ele que pode jogar contra Everton ou Manchester City“, disse o técnico em entrevista pré-jogo para o clássico contra o Chelsea.

No Campeonato Inglês, o atacante possui 12 gols e 11 assistências em 19 jogos. É o líder de assistências da competição e o vice-líder em gols marcados.

A lesão veio na derrota por 3 a 1 para o Liverpool, no dia 28. Com problema nos tornozelos, Kane deixou o campo no primeiro minuto da segunda etapa.