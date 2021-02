Moxie: comédia da Netflix com Amy Poehler ganha trailer

A Netflix divulgou nesta terça-feira (2), o primeiro trailer de Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta. Dirigida pela atriz e comediante Amy Poehler (Parks and Recreation), a comédia feminista apresenta um conto moderno sobre o empoderamento.

Vivian (Hadley Robinson) é uma garota tímida que tenta ficar longe dos assédios comuns na escola. Cansada da situação, ela se inspira no passado rebelde da mãe e cria um zine que reúne outras jovens que querem acabar com os costumes sexistas.

Ao som de “Rebel Girl” da banda punk Bikini Kill, assista ao trailer de Moxie:

Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta é baseado no livro de mesmo nome da escritora norte-americana Jennifer Mathieu. Como na obra original, o filme traz referências sobre o movimento punk feminista Riot Grrrl dos anos 1990.

Conforme a sinopse, a produção tratará a temática sobre empoderamento feminino de maneira esclarecedora. Bem como, ela terá elementos de comédia comuns dos longas dirigidos por Amy Poehler.

Por fim, o elenco ainda traz novos rostos e velhos conhecidos do público. Alycia Pascual-Peña, Patrick Schwarzenegger, Sydney Park (The Walking Dead), Marcia Gay Harden (The Morning Show) e Clark Gregg (Agents of SHIELD) são alguns dos nomes.

Produção exclusiva da Netflix, Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta está agendado para estrear no serviço de streaming em 3 de março.