MTG: coleção nórdica Kaldheim é lançada em versão física

A Wizards of the Coast lançou nesta sexta-feira (5) a versão física da aguardada coleção Kaldheim, de Magic The Gathering, trazendo novos e poderosos cards com referências à mitologia nórdica.

Kaldheim chega para aprimorar todos os aspectos de MTG, incluindo a quantidade de locais, criaturas épicas e lendárias, e Planeswalkers. A coleção marca o retorno de Kaya e Tibalt para as batalhas, unindo-se aos inéditos Tyvar Kell e Niko Aris, com boa parte das cartas trazendo uma versão de fundo de exibição alternativa com um tratamento personalizado inspirado em metal.

O novo mundo de Kaldheim traz terrenos raros e um token personalizado da habilidade Profetizar, que permite que os jogadores exilem um card com face para baixo durante um turno completo e depois o conjurem diretamente do exílio pagando seu custo de profetizar, ganhando a oportunidade de dividir o custo total pela metade.

As cartas duplas faces, que estrearam em Renascer de Zendikar, estão de volta, assim como os terrenos de neve e as cartas de Saga, que revelam o andamento das partidas. Além disso, o baralho adiciona para combate as criaturas morfoloides, que entram em campo sendo de todos os tipos possíveis.

A coleção Kaldheim já está disponível virtualmente no MTG Arena e pode ser encontrada em formato físico nas principais lojas especializadas.