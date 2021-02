‘Mudou minha vida’ · .

A cena mais emocionante de Laços de Família está prevista para ir ao ar na reexibição da trama, que passa no Vale a Pena Ver de Novo nas tardes da Globo, na próxima segunda-feira (8). O momento em que Camila, personagem de Carolina Dieckmann raspa a cabeça, mexeu com os telespectadores, quando a novela foi exibida em 2000, e também com a atriz. “Mudou a minha vida”, assumiu.

Mesmo após 20 anos depois de ter interpretado a filha de Vera Fischer, que descobre uma leucemia após se casar, Carolina ainda comemora o sucesso da personagem. “Não tinha noção do quanto essa novela e essa cena da Camila cortando o cabelo mudariam a minha vida e minha carreira”, revelou ela em entrevista à colunista Carla Bittencourt, do jornal Extra.

A novela primeiro abordou disputa de mãe e filha pelo mesmo homem, para só depois emocionar o público com a leucemia de Camila. “Todas as cenas a partir do momento em que a Camila se descobre doente são muito fortes”, rememora ela.

“Primeiro que eu era muito nova, com poucas vivências, não conhecia ninguém que tinha tido câncer, nem da família, nem amigos. Foi muito difícil me colocar no lugar da Camila e vivenciar toda a fragilidade, é interessante ver hoje como eu atravessei tudo isso como atriz”, destacou a atriz.

