Mulher é presa suspeita de morder e arrancar orelha do marido em AL

Autora revidou após ser agredida pelo companheiro com um tapa no rosto durante discussão; ela ainda tentou fugir

Agentes do 17º Distrito Policial (DP) prenderam, em flagrante, nessa quinta-feira (04), uma mulher no conjunto Terra da Esperança, na Baixa da Sapa, em Marechal Deodoro, suspeita de envolvimento em uma dupla tentativa de homicídio.

Segundo a polícia, a mulher estava em casa, com seu marido, quando começaram a discutir e o mesmo deu um tapa no rosto dela. Esta, por sua vez, revidou à ação, mordendo e arrancando parte da orelha do companheiro.

Em seguida, uma terceira pessoa, ao tentar desapartar o casal, jogou uma cadeira na agressora, que pegou uma faca e desferiu golpes na barriga da outra vítima, cujas vísceras ficaram expostas.

Quando a mulher entrava em um carro para fugir, a polícia conseguiu alcançá-la e a encaminhou para o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Marechal Deodoro, para os procedimentos policiais cabíveis.

Já as vítimas foram socorridas para o Hospital Geral do Estado (HGE), com o acompanhamento dos militares da 5ª Companhia Independente. O estado de saúde delas é estável, porém, a que foi atingida pelas facadas expira cuidados.

Ainda de acordo com informações da polícia, a suposta autora já tem passagens pelo sistema prisional, por lesão corporal. Ela também é mãe de um dos envolvidos em uma chacina ocorrida na Baixa da Sapa, no ano passado.

