Na academia do BBB21, Arcrebiano questiona sobre punição de brother: ‘Ninguém acordou ele?’ | casa BBB

Arcrebiano e Gilberto estão na academia do Big Brother Brasil e analisam o painel tático. A dupla conversa sobre os próximos passos do jogo, e o doutorando em economia confidencia: “No meu Vip, se forem oito pessoas, vou colocar quatro mulheres e quatro homens”. Os dois levantam uma possibilidade de Poder do Veto e Gilberto diz: “Acho que ninguém aqui é ameaça pra ele (Nego Di)”. O modelo conta qual seria sua tática: “Se eu fosse Líder, eu iria vetar onde fosse ameaça”, e Gilberto concorda.