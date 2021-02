Na Festa do Líder do BBB21, Fiuk, Lumena, Camilla de Lucas, Gilberto, Pocah, João Luiz e Sarah se divertem ao som de “Pulando na Pipoca”, de Ivete Sangalo e Ludmilla. Os brothers deitam no chão e levantam pulando no refrão. O cantor comenta: “Nossa, que delícia”.