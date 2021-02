A paródia de I Gotta Feeling, do Black Eyed Peas, cantada por Gloria Pires sobre Fiuk, não é de autoria da atriz. Cleo desfez o mito sobre a música e reforçou que a mãe só recuperou essa adaptação da canção porque ainda havia a dúvida na web sobre quem era a mãe do cantor e participante do BBB21. “Não aguento mais”, disse a irmã do ator.

Cleo fez a explicação em resposta a um comentário no Twitter nesta quinta-feira (4) e se mostrou irritada por ter de contar “pela milésima vez” qual é a verdade por trás da autoria da paródia sobre seu irmão.

“Fale pra gente que você também está viciada na paródia que sua mãe fez, porque eu nao posso ser a única que dorme cantando”, questionou a internauta Jane Rodriguez.

“Pela milésima vez: minha mãe não fez essa paródia. Existe há anos. Ela só lembrou porque na época também estavam descobrindo que eu e Fiuk somos irmãos, e isso rolou agora também. Aí ela lembrou que tinha essa paródia antiquérrima”, respondeu ela. “Deem retuíte aí por favor porque eu não aguento mais explicar isso”, acrescentou a artista, que já havia ironizado o fato de os fãs na internet não saberem a natureza da relação dos três.

Os internautas não gostaram da resposta irritada de Cleo. “Oh mô. Tudo bem! Não precisa ser grossa. Às vezes nem todo mundo acompanha todos os tuítes de explicações”, escreveu a usuária Rafaela. “A chatice é de família, né?”, provocou Ingrid, fazendo uma alusão ao comportamento no reality de Fiuk, que tem decepcionado os fãs e visto sua popularidade cair nas redes sociais.

Há uma semana, quando os internautas se chocaram ao saber que Gloria é mãe de Cleo, mas não de Fiuk, a veterana entrou na brincadeira e gravou um vídeo curto adaptando o refrão da música do grupo norte-americano para esclarecer a sua relação com o ator e cantor. “A Gloria Pires é a mãe da Cleo Pires, do Fiuk não”, cantou.

Fiuk, de 30 anos, é filho de Fábio Jr. com a artista plástica Cristina Karthalian, terceira mulher do cantor. Eles foram casados durante quatro anos, de 1986 a 1990, e tiveram outras duas filhas: Tainá e Krízia. O músico também é pai de Záion, fruto do relacionamento com a modelo Mari Alexandre.

Veja a explicação de Cleo Pires: