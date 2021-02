Gilberto Nogueira confessou que está se sentindo incomodado com as “brincadeiras” que Karol Conká vem fazendo com Juliette Freire no BBB21. Em uma conversa com Arcrebiano Araújo, o economista afirmou que viu o jeito que a cantora falou com a advogada e não gostou. “Ela não é ninguém pra humilhar assim”, disse.

“Rolou isso? Eu não vi”, questionou Bil. “Rolou. E não foi ninguém que me contou, eu vi”, respondeu ele, afirmando que isso poderia pegar mal para Karol, porque o público costuma acolher quem está sendo humilhado. “Finalmente eu vi o que Juliette falou”, afirmou.

Gilberto estava se referindo à paródia que Karol fez quando Juliette pediu silêncio na sala para conseguir dormir. “Ficou mandando a menina se foder, isso não é legal, pega mal para ela”, observou o economista, enquanto Bil ficou pensativo sobre a situação.

“Isso de ficar falando que aqui não é clínica de reabilitação também pega mal, sabe? Então, eu tô bem pensativo e tenho me afastado quando vejo as brincadeiras, não fico rindo, porque eu não gosto disso”, completou Gil, se referindo às brincadeiras que Karol faz pelas costas de Lucas Penteado.

“Se o público achar que é humilhação, ela [Karol] está lascada”, apostou ele. O economista chegou a conversar com a rapper, mas ela não concordou e afirmou que o público deveria estar com ranço de Juliette, assim como o resto da casa.

Gilberto fala que gosta de Lucas, mas que ele brigou com o Nego Di e ontem, e talvez ele (Nego Di) possa ter falado algo que não pegue bem pra ele aqui fora. Acrescenta sobre a bebida, que pode piorar qualquer situação. #BBB21

