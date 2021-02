‘Não pensei nisso até agora’

Jogando fora de casa na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG sofreu uma dura derrota por 1 a 0 para o Goiás nesta quarta-feira. No fim, o esmeraldino teve apenas 3 finalizações, sendo que só uma dela foi na direção do gol.

Mesmo com a posse de bola durante 77% do tempo e com 17 finalizações, o time de Jorge Sampaoli não conseguiu furar a retranca goiana.

O técnico argentino lamentou a “retranca” goiana.

“Um jogo muito difícil de poder explicar. 85% de posse, estivemos o tempo todo no campo rival, um time que só teve um chute a gol não terminar ganhando e nós com muitas chances não conseguimos completar. Futebol tem essas coisas. Uma equipe buscou a partida, com acertos, com chances, hoje tentou buscar o gol rival, lamentavelmente ficamos sem nada”, disse Sampaoli, que negou que seu grupo fique abatido com o resultado e vendo a liderança cada vez mais longe.

“Isso não se pode tolerar, nem justificar. Não há abatimento, tem que haver rebeldia. Perdemos, é futebol, jogamos no campo rival como sempre, não tivemos uma noite inspirada, mas o abatimento é nao respeitar o escudo e a camisa do Atlético-MG”, analisou.

Perguntado sobre a chance de título do Galo, Sampaoli foi direto.

“Eu nunca pensei nisso até agora. Pensei em ganhar cada jogo e saber a realidade desse time, jovem, novo, que está tentando construir uma ideia. Eu penso na próxima partida e ver como podemos nos recuperar”.

O resultado é péssimo para as pretensões de título do Atlético-MG. O Galo fica nos 60 pontos em terceiro e pode ver Flamengo (61) e Internacional (65), que jogam nesta quinta-feira, dispararem na frente.

Com quatro rodadas restando para o fim do campeonato do Galo, se o Inter vencer o Athletico-PR na quinta e abrir 7 pontos de vantagem, fica praticamente impossível de alcançar.