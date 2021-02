O Tigres assegurou a classificação à semifinal do Mundial de Clubes na tarde desta quinta-feira. Após bater o sul-coreano Ulsan por 2 a 1 no Estádio Ahmad Bin Ali, o técnico brasileiro Ricardo “Tuca” Ferretti falou em não supervalorizar o Palmeiras e o centroavante francês André-Pierre Gignac Gignac mostrou ambição.

“O Palmeiras, assim como o time coreano, merece todo nosso respeito. Não temos porque menosprezar um e tampouco valorizar demais o outro. Vemos todos os times com muito respeito, mas também não temos medo de ninguém”, avisou Tuca na entrevista oficial após a partida.

Com um gol marcado por Kee-Hee Kim de cabeça após cobrança de escanteio, o Ulsan surpreendeu o Tigre e saiu na frente. O experiente francês Gignac, ainda no primeiro tempo, empatou após jogada de escanteio e virou ainda no primeiro tempo em cobrança e pênalti.

“Foi um jogo muito disputado, tanto o time coreano quanto o nosso buscaram o triunfo”, avaliou Tuca Ferretti. “Acho que houve uma boa partida de futebol e as oportunidades que tivemos foram suficientes para alcançar a vitória”, acrescentou o brasileiro.

O confronto entre Palmeiras e Tigres está marcado para as 15 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Cidade da Educação. No mesmo horário de segunda-feira, o Bayern de Munique enfrenta o ganhador do duelo entre Al Duhail e Al Ahly, que jogam ainda nesta quinta.

“Vamos passo a passo, jogo a jogo. Viemos para fazer história aqui. Passamos pela primeira rodada, que não foi nada fácil. Contra um adversário muito forte, tivemos a personalidade para recuperar um 1 a 0 contra. Então, vamos descansar e pensar na outra partida”, afirmou o centroavante Gignac.