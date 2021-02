‘Não tenho muita moral para falar’, diz ex-goleiro Marcos sobre Mundial de Clubes

O ex-goleiro Marcos aproveitou a sexta-feira para brincar com os seu seguidores no Instagram.

Presença constante nas redes sociais, o ídolo do Palmeiras disse que não tem comentando sobre a disputa do Mundial de Clubes por não ter moral para falar do torneio.

“‘É Marcão, não está falando do Mundial, está pipocando?’. Vocês estão ligados que eu não tenho muita moral para falar de Mundial de Clubes, né? Então estou quietinho na minha”, afirmou.

Em 1999, Marcos disputou a competição pelo próprio Verdão. Na partida contra o Manchester United, no entanto, o então camisa 12 falhou no gol Roy Keane, que decretou a vitória do clube inglês e deixou o Alviverde com o vice-campeonato.

Nos comentários da publicação de Marcos, alguns torcedores responderam afirmando que o ex-goleiro tem crédito para comentar por tudo que fez pelo Verdão.

Marcos durante jogo entre Palmeiras e Manchester United, em 1999 Getty Images

Outros recordaram que ele foi campeão do mundo, mas pela seleção brasileira, em 2002.

O Palmeiras estreia na final do Mundial neste domingo, contra o Tigres, do México.

A semifinal será disputada no estádio Education City, em Doha, no Catar, às 15h (de Brasília).