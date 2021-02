Prestes a completar 14 anos, Melody recusou a oferta de Anitta como empresária de sua carreira quando completar 17 anos. A adolescente, que faz aniversário na quinta-feira (4), declarou que no futuro estará em outro patamar como cantora. “Não vou precisar dela”, frisou.

As declarações viralizaram nas redes sociais e internautas apontaram que Melody dispensou a ajuda da agora artista internacional. Ao ., a adolescente explicou que o cenário de sua profissão será diferente nos próximos anos.

Em janeiro, a trajetória de Melody virou discussão nas redes sociais entre Thiago Abreu, pai da artista conhecido como Belinho, e a funkeira. Na ocasião, a intérprete de Loco criticou que a menina deveria ter um “bom empresário”.

Em resposta, Abreu declarou que trabalhava duro na carreira da herdeira há cinco anos, mas ofereceu seu posto para a artista internacional já que ela decidiu opinar sobre sua função. A discussão teve fim com Anitta aceitando gerenciar a jovem, mas com uma condição. “A gente começa quando ela tiver 17 [anos]. Agora ela estuda”, observou a poderosa.

Pois bem. Em entrevista para o Popline na terça-feira (2), Melody falou sobre a oferta de Anitta publicamente e declarou que futuramente não precisará de uma nova pessoa para administrá-la profissionalmente.

“A gente é muito lei da atração. Tudo que você tem é o que você atrai. A gente pensa muito grande. Não acho que com 17 anos eu vou precisar dela, talvez. Eu não vou precisar dela como empresária. O meu problema agora é mais a idade. Então, com 17 anos vou estar bem mais para frente”, disse

Melody e Bella Angel em entrevista para o Popline

“E outra coisa. A Anitta começou na minha idade também. Não sei se vocês lembram, lá na época do Furacão [Furacão 200] e tudo mais. Ela também começou bem novinha. Então, é isso. Acho que o problema é a idade mesmo. Com 17 anos, eu já vou estar num patamar muito grande”, frisou.

Bella Angel, irmã de Melody e também cantora, mandou outro recado para Anitta, que fez uma observação sobre a educação da adolescente. “Ela comentou sobre estudar. A gente estuda. Ela [Melody] faz tudo certinho. Então, esse não foi o problema”, completou.

Melody é fã e quer parceria com Anitta

Para a reportagem, a adolescente reiterou que no futuro o cenário de sua profissão será diferente e explicou sua fala sobre a colega.

“Eu não dispensei a Anitta. Simplesmente falei que quando tiver 17 anos, talvez, eu não vou precisar nem da Anitta nem de outro profissional. O que mais me complica hoje em dia é a minha idade. Creio que com 17 anos não vou precisar mais de profissionais para mim. Vai estar tudo mais fácil”, explicou.

“Mas nada nos impede de fazer um feat [parceira]. Querendo ou não ainda sou fã dela, me espelho nela. Só acho que com 17 anos, as coisas vão ficar mais fáceis para mim”, completou.

Belinho, que hoje cuida da carreira de suas filhas, comentou toda a situação. Para ele, a observação de Anitta sobre a trajetória da herdeira foi mais um julgamento entre tantos que já recebeu. “Encarei como uma crítica comum. Quando é uma crítica construtiva, que pode me fazer aprender alguma coisa ou, de repente, deixar uma mensagem positiva, eu absorvo e aprendo com aquilo. Levo para minha vida”, considerou.

“Quando é simplesmente uma crítica, principalmente de alguém que não conhece nossa história, não está com a gente 24 horas, não sabe o que já passamos e o que se passa, eu não ligo. Encaro como mais uma crítica. Levo isso como combustível para continuar lutando pela carreira e sonhos das minhas filhas”, completou.

O empresário declarou não se sentir incomodado com as opiniões da funkeira. “Não levo isso para o lado do mal ou pessoal. Não pego ódio. Tento ao máximo mostrar que não é aquilo que ela está pensando”, disse.

“De cinco anos para cá, depois de muitas coisas que a gente passou, olha a guinada que deu a carreira da Melody. Olha os números que ela está alcançando. Isso é importante. É mostrar isso para a pessoa: ‘Olha, minha gestão não está como você está falando porque eu tenho provas’. E ver minhas filhas felizes. Se elas estiverem felizes, pode vir a crítica que for que não vai mudar nada na minha vida”, respondeu.

Se futuramente Melody quiser mudar o andamento de suas atividades e trabalhar com Anitta ou qualquer outro profissional, Belinho entrega que não hesitará em passar o bastão se esse for o desejo da herdeira.

“Não tenho problema nenhum em sair de empresário e ficar só como pai. Como pai, com certeza, estarei ao lado das minhas filhas até que eu tenha vida. Agora, esse lado empresário, se aparecer alguém capacitado, com boas intenções e que seja a pessoa certa, não vou pensar duas vezes. Vou dar muito apoio para que pegue a carreira delas e as levem para um patamar ainda melhor”, finalizou.

Veja entrevista de Melody e Bella Angel: