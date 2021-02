Narrador chama Lucas Braga de ‘crioulinho’ e ‘cidadão de cor’ durante Santos x Grêmio; Clube tomará medidas jurídicas

Um episódio lamentável aconteceu durante a transmissão da Rádio Grenal da partida entre Santos e Grêmio, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O narrador Haroldo de Souza perguntou ao comentarista quem era o ‘crioulinho’ na ponta-esquerda (Lucas Braga) do clube paulista e se referiu à ele como ‘cidadão de cor’.

– Aquele crioulinho que está lá na ponta-esquerda do Santos, quem é ele? – questionou. Quando respondido, continuou: – Ah, o Lucas Braga que joga pela ponta de lá. É um moreno, né? Um moreno, um cidadão de cor – concluiu.

A colocação do narrador da emissora de rádio gerou revolta nas redes sociais e principalmente entre torcedores do Santos, que acusaram Haroldo de racismo.

Horas depois, o Santos se posicionou sobre o caso em uma nota e repudiou o episódio, O clube afirmou que irá tomar medidas cabíveis através de seu departamento jurídico, e que não cabem mais lamentos ou notas de repúdio sobre racismo em 2021, mas sim ação e mobilização.

– O Santos FC não vem por meio desta apenas lamentar ou repudiar os termos racistas utilizados pelo narrador Haroldo de Souza, da Rádio Grenal. Não cabem mais lamentos ou notas de repúdios sobre racismo em pleno 2021. Cabe ação e mobilização. O Clube, através de seu departamento jurídico, tomará medidas cabíveis, da mesma maneira esperamos uma reação efetiva do veículo de comunicação empregador desse senhor e da própria comunidade que compõe a audiência de tal rádio. É no silêncio, na omissão, na relativização frente ao preconceito que o racismo cresce silenciosamente e se estabelece de forma estrutural em nossa sociedade. Basta de tolerância com racismo! Basta! #TimeDeBrancoEDePreto – diz o clube em comunicado.

Confira o vídeo da colocação do narrador:

Marinho também se posicionou sobre o caso com o companheiro de clube e se revoltou nas redes sociais. Assista: