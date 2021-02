NASA e SpaceX marcam lançamento da missão Crew-2 para 20 de abril

A NASA e a SpaceX anunciaram na última sexta-feira (29) a data prevista para o lançamento da missão Crew-2, que levará quatro astronautas à Estação Espacial Internacional (ISS). O voo partirá do Centro Espacial Kennedy, na Flórida (Estados Unidos), no dia 20 de abril.

Impulsionada pelo foguete Falcon 9, a cápsula Crew Dragon terá a bordo os astronautas da agência espacial americana Shane Kimbrough e Megan McArthur, além do astronauta da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) Akihiko Hoshide. O quarto integrante é o astronauta da Agência Espacial Europeia (ESA) Thomas Pesquet.

Esta será a primeira missão contando com a participação de dois tripulantes de parceiros internacionais da NASA, fazendo parte do Programa de Tripulação Comercial da instituição. Os quatro integrantes da viagem devem ficar na ISS por um período de seis meses.

Tripulantes participam de teste para o lançamento da Crew-2.Fonte: NASA/Divulgação

Se o lançamento da Crew-2 for realizado na data programada (as condições climáticas e outros fatores podem levar a uma mudança), a Estação Espacial receberá, simultaneamente, os tripulantes das duas últimas missões lançadas pela SpaceX, durante alguns dias. Os membros da Crew-1, que chegaram em novembro, devem voltar à Terra entre o final de abril e o início de maio.

Preparativos para a missão Crew-3

Com a próxima missão em seus preparativos finais, a NASA já começou a organizar a viagem seguinte à ISS realizada em conjunto com a empresa de Elon Musk. Intitulada Crew-3, ela deve partir no terceiro trimestre deste ano, chegando ao laboratório orbital antes do retorno da Crew-2.

O lançamento programado para o outono no hemisfério norte já tem três tripulantes escolhidos. Serão dois representantes da NASA, os astronautas Tom Marshburn e Raja Chari, além do especialista em missões da ESA Matthias Maurer.

Assim como as duas primeiras, a terceira viagem comercial tripulada da nave Crew Dragon terá ainda um quarto integrante, que virá de outro dos parceiros internacionais da agência, cujo nome será anunciado em breve.