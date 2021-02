Nego Di afirma para Lucas Penteado: ‘Não consigo confiar em ti’ | casa BBB

Na cozinha do Vip, Lucas Penteado e Nego Di conversam sobre o jogo. O ator fala com o comediante sobre dar prosseguimento à dupla nas provas do Líder. O paulista declara: “Eu gostaria de continuar a dupla porque te acho um ótimo jogador falando sobre jogo. Para mim, ia ser muito beneficiário ter você na minha dupla. Aí eu acho que, até então, dependendo da prova, claro, nós somos bem potentes para participar das provas, falando de jogo”.