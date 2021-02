Nego Di curte Cinema do Líder com convidados: veja como foi | CINEMA DO LÍDER COCA-COLA

Assim que chegaram ao segundo andar da casa, o Líder leu o que eles iriam assistir: a série “Todas as mulheres do mundo”. Animado, o Líder declarou: “Eu só queria isso”. Pocah logo comemorou o momento: “Desconectar é a palavra certa. Obrigada Coca-Cola!”.

O grupo curtiu o momento e, durante a sessão, Viih Tube chegou a dizer que iria chorar de emoção pela trama. Já o comediante avisou: “Eu trocaria o Quarto do Líder por isso aqui tranquilamente”. Os brothers também compararam alguns momentos do filme com suas vidas reais: “Eu me identifico muito com a protagonista”, declarou a cantora paulista.