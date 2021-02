Nego Di e Thaís conversam sobre indicação da sister ao Paredão, e dentista cita Lucas Penteado: ‘Estou com medo é de ele estar forte’ | casa BBB

Ele segue e diz: “Não acredito que as pessoas não estejam vendo que ele é um cara que está incomodando o convívio na casa”. Thaís responde e revela: “Sim, mas eu tenho medo de ele estar…”. O comediante a interrompe e pergunta: “Passando por coitado?”. A sister afirma: “Coitado. Esse é o meu medo”. O papo continua e eles especulam sobre a força do brother fora da casa. “A única coisa que eu estou com medo é de ele estar forte”, aponta Thaís. O porto-alegrense destaca: “Se ele está forte assim, eu não consigo aceitar nem entender. Um cara só consegue incomodar um monte de gente”.