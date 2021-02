Nego Di especula sobre Prova do Líder em dupla e convida Lumena: ‘A gente poderia ir longe’ | casa BBB

No Quarto do Líder, Nego Di conversa com Lumena sobre as afinidades dentro da casa do BBB21. O brother fala sobre as expectativas da Prova do Líder e rememora um papo que teve com Lucas Penteado, brother que fez dupla com o humorista em duas provas: ” Ele estava querendo insistir para eu ser dupla dele, mesmo a gente não sendo amigo, ‘a gente não precisa amigo para ser dupla’, umas paradas que eu não concordo. Eu acho que tem que ter afinidade, eu não vou passar por cima das coisas que eu acredito para ganhar prova”.