Nego Di fala para Lucas Penteado: ‘Tem uma linha tênue entre ser brincalhão, chato e invasivo’ | casa BBB

A conversa continua e o Líder fala: “Eu não sou obrigado a ter a mesma opinião que você nas coisas e eu não sou obrigado a sentar do seu lado para conversar. Você tem que respeitar, é só isso”.

Lucas Penteado escuta calado tudo que Nego Di fala e o Líder segue: “Eu não deixei de falar contigo. Eu, antes de qualquer coisa, sou um ser humano e não acredito que você seja uma pessoa ruim. Mas, mesmo assim, não consigo agir como se nada tivesse acontecido. E também fico triste de te ver sozinho, você pode conversar com as pessoas, só não precisa ser invasivo. Você pode sentir cada pessoa aqui dentro”.

Nego Di segue falando com o ator: “Infelizmente você foi emocionado em várias atitudes. Você quis precipitar coisas que já iam acontecer. Você fez discórdia, intriga, tirou pessoas do sério, coisas que a dinâmica do jogo já ia fazer”.