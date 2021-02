Nego Di opina sobre Karol Conká: ‘Parece que ela ficou com medo’ | casa BBB

João Luiz e Nego Di seguem conversando no Quarto do Líder e o comediante comenta sobre Karol Conká: “Eu tenho uma preocupação, eu queria até falar na presença da Karol. Eu acho que essa virada de chave dos dois ficou muito assim. Parece que ela ficou com medo, é a impressão que dá. De ser julgada ou dele estar certo. De ir lá e pedir desculpas, não é assim que funciona”. O Líder ainda diz: “Eu não sinto verdade nele”.