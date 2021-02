Na cozinha do Vip, Nego Di fala com Arcrebiano sobre uma sister, sem citar nomes. O comediante comenta com o modelo sobre uma atitude da participante: “Veio aqui falando, falando, falando e eu quieto. Antes de ela sair, ela falou assim ‘agora estou com medo de Nego Di’. Falando sozinha, mas para eu ouvir, entendeu? ‘Ainda gosto dele, mas não sei se ele está bravo comigo’”. Depois de contar o que ouviu, o porto-alegrense afirma: “Está se fazendo. Não consigo entender”.