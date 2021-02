Neo Quimica Arena, Pacaembu e Autódromo de Interlagos serão pontos de vacinação em São Paulo

Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, o governador de São Paulo João Doria anunciou que algumas praças esportivas servirão como postos de vacinação contra a covid-19, em sistema de drive-thru, na capital do Estado.

São eles: Estádio Pacaembu (em frente aos portões monumentais); Neo Quimica Arena (em frente à entrada principal) e o Autódromo de Interlagos (em frente aos portões principais). Além destes, também servirão como postos de vacinação, em drive-thru, o Anhembi Morumbi (pavilhão de exposições) e a Igreja Boas Novas, localizada na Vila Prudente, zona leste da cidade de São Paulo.

Comemora, Fiel!!! O estacionamento da @NeoQuimicaArena foi confirmado como um dos 5 pontos de vacinação drive-thru contra Covid-19 na capital! Por ora, receberemos somente pessoas acima de 90 anos, dentro de carros, para evitar aglomeração. Início na segunda (8), das 8h às 17h. pic.twitter.com/TsUe3Pcx1l — Corinthians (@Corinthians) February 3, 2021

O sistema de vacinação onde não há necessidade de sair do carro para ser vacinado é feito para beneficiar os idosos com mais de 90 anos, que começam a ser imunizados a partir do dia 8 de fevereiro. Para os idosos com mais de 85 anos, a partir de 15 de fevereiro. O Governador ressaltou que as pessoas que não conseguirem se dirigir aos postos, receberão a vacina em casa.

Até está quarta-feira (03) o Estado de São Paulo já contabilizou mais de 1,7 milhão de casos de coronavirus e registrou 53.455 óbitos.