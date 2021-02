Netflix confirma Camila Queiroz e Klebber Toledo como apresentadores de reality · .

A Netflix confirmou na manhã desta terça-feira (2) que Camila Queiroz e Klebber Toledo vão apresentar a versão nacional de Casamento às Cegas. O casal assumirá o papel de intermediador dos participantes, assim como Nick e Vanessa Lachey fizeram no reality show norte-americano.

“Vamos nos emocionar junto com estes solteiros que querem ser amados pelo o que verdadeiramente são. Imagina se entregar e casar com alguém que você nunca viu antes?”, afirmou o ator em comunicado enviado à imprensa. Já a atriz comentou sobre a experiência de apresentar a atração: “As gravações já começaram, e estou acompanhando tudo isso de perto, num ambiente que não deixa dúvidas sobre as conexões afetivas que eles estão construindo”.

A versão brasileira de Casamento às Cegas é uma parceria da plataforma com a EndemolShine Brasil. No formato, homens e mulheres ficam noivos sem se conhecer pessoalmente. Os participantes ficam inicialmente separados e, durante o programa, são colocados em dez portas que dão para um corredor escuro. No fim dele, há uma sala reservada, na qual os participantes interagem por meio de uma tela de LED, mas sem verem a outra pessoa. Os casais são definidos conforme vão se identificando um com o outro. No fim, há um casamento de verdade.

O . apurou que o novo vínculo de Camila com a Netflix causou um mal-estar na Globo. A estrela acabou perdendo seu contrato de longo prazo com a emissora pela “traição” com o streaming. Ela agora só tem um acordo por obra para gravar Verdades Secretas 2 a partir de março.

Mais novidades

A Netflix também anunciou outras produções nacionais que chegam ao catálogo ainda em 2021. Além de Casamento às Cegas, a plataforma tratá uma versão nacional de Queer Eye Brasil e Brincando com Fogo. Há ainda um reality de empreendedorismo, ainda sem título, e a série documental É o Amor, protagonizado por Zezé Di Camargo e Wanessa.

Com o desenvolvimento dos novos títulos, a plataforma pretende reforçar sua programação original para os fãs de reality shows e séries documentais no Brasil. “De programas de relacionamento passando por divas do makeover a empreendedores ambiciosos, acreditamos que conseguimos atender às mais variadas preferências e humores dos nossos assinantes”, valorizou Francisco Ramos, vice-presidente de originais para a América Latina.

“O lançamento de conteúdo inédito no Brasil impulsiona nossa parceria com a comunidade criativa local, tanto na criação quanto na produção de novas histórias. Enquanto isso, nossos originais globais de sucesso continuarão tendo seu tempero e versões 100% brasileiras, complementando nossas produções de ficção e conectando milhares de fãs ao redor do planeta”, afirmou Elisa Chalfon, gerente de conteúdo de não-ficção para o Brasil.

Brincando com Fogo já foi gravada pela Fremantle e terá 14 solteiros confinados em um paraíso tropical. Eles serão desafiados a se privarem de todo e qualquer tipo de contato físico durante 40 dias –não pode nem um simples beijo. No final, eles podem encontrar o verdadeiro amor, baseado mais nas relações afetivas do que nas sexuais.

Já no jogo de empreendedorismo, quatro ousados e criativos empresários poderão se desenvolver e mostrar seus produtos a um júri técnico e a outros cem consumidores. No formato, realizado pela Floresta Produções, eles terão que provar por que suas ideias merecem uma chance com um bom investimento financeiro.

Também em parceria com a Floresta Produções, Queer Eye Brasil terá no elenco Fred Nicácio (bem-estar), Guto Requena (design), Rica Benozzati (estilo), Luca Scarpelli (cultura) e Yohan Nicolas (beleza). Eles vão transformar pra sempre aspectos da vida de alguns homens, na versão brasileira do original americano vencedor de sete prêmios Primetime Emmy Award.

Pai e filha

Sobre a série documental É o Amor, a plataforma revelou que a produção será gravada na fazenda da família Camargo em Goiás. Zezé e Wanessa vão conversar sobre os laços familiares e música com amigos e outros artistas nacionais.

“Compartilhar a nossa família em uma plataforma como a Netflix é lisonjeador. Eu espero que as pessoas se divirtam, se emocionem e fiquem junto com a gente! Vai ser uma experiência incrível e eu estou contando os dias para que vocês possam ver tudo”, comentou a cantora.

“Ter a nossa história contada sob outra ótica, buscar a origem a partir de mim, da minha história, e com a Wanessa junto será algo tão incrível! Temos muito o que contar, cantar, juntar, falar, criar com este time da Netflix e da Ventre Studio que já está com a gente há alguns meses”, disse o irmão de Luciano.