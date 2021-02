Neto dispara contra Rony: ‘Jogadorzinho comum, otário, nem sabe o que é TV’

Ex-jogador e apresentador do “Donos da Bola”, Neto não gostou do recado de Rony em entrevista pós-jogo depois da final da Libertadores neste sábado. O atacante do Palmeiras confundiu as emissoras Band, onde trabalha Neto, e SBT, onde trabalha Marcelinho Carioca e fez a transmissão da final, alvo da cobrança de Rony. Em resposta, Neto chamou o atacante, durante o programa desta segunda-feira, de “otário” e que ele não entendia de TV.

– O Rony mandou um recado errado igual ele joga bola. Porque é jogadorzinho comum. Disse que a gente, da Band, tinha que respeitar. Quando a gente desrespeitou? Falei que o Palmeiras ia ser campeão de tudo. Não entende nada de TV, mandou recado. Você que tem que respeitar a Band – disparou Neto.

– Esse babaca, esse otário, é campeão da Libertadores, um dos títulos mais importantes da carreira dele, e ele vem falar isso aí. Band é Band e SBT é SBT. E parabéns a eles pela transmissão. Mas o Rony não sabe nem o que é TV. Coloca essa responsabilidade em cima da Band, sendo que não foi – continuou o apresentador.

– Parabéns, Rony, pelo título, mas não foi aqui. Um monte de gente me ligou. Achei que era porque eu falei que ele era comum. Mas o Marcelinho vai ter que sair pelado na Avenida Paulista, eu cumpro minhas promessas, ele que cumpra as dele. Agora está esclarecido. Só quis deixar claro o que aconteceu – concluiu Neto.

​O Palmeiras volta a jogar nesta terça-feira, contra o Botafogo, pelo Brasileirão. No Mundial de Clubes, o Verdão estreia no domingo, 07 de fevereiro, contra o vencedor de Tigres, do México, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.