Neymar e PSG acertam renovação de contrato por mais quatro anos

Neymar aceitou a proposta do Paris Saint-Germain para uma renovação de contrato por quatro anos. A negociação se arrastava há alguns meses, e as partes chegaram a um final feliz, de acordo com as fontes da ESPN.

O antigo contrato do brasileiro expirava em junho de 2022. Agora, o novo vínculo o manterá na capital francesa até 2026. O PSG priorizou a prorrogação de Neymar, que fez questão de permanecer mais tempo no Parc des Princes.

“Quero ficar”, disse Neymar neste domingo em entrevista à televisão francesa. Leonardo, diretor esportivo do PSG, que melhorou a relação com Neymar Jr. e seu pai, foi fundamental nas negociações e no acordo firmado.

Leonardo quer alcançar o mesmo resultado com Kylian Mbappé, que ficará sem contrato daqui a 18 meses. No entanto, até ao momento, o internacional francês ainda não decidiu o que quer fazer, prorrogar ou sair.

Neymar, que completa 29 anos na sexta-feira, está feliz em continuar sua carreira em Paris e pode assinar em breve seu novo contrato. Idealmente, o clube gostaria que tudo fosse feito antes da primeira partida das oitavas de final da Champions League, contra o Barcelona, em 15 de fevereiro.

Neymar comemora gol durante jogo entre PSG e Olympique de Marselha Getty Images

Desde que chegou ao Parc des Princes em agosto de 2017 em um negócio recorde mundial de 222 milhões de euros com o Barcelona, Neymar ganhou três títulos da Ligue 1, duas vezes a Copa da França, duas vezes a Copa da Liga e duas edições da Supercopa.