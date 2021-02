Neymar pode assinar renovação de contrato com PSG nesta semana

Neymar está próximo de renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain e o acordo pode acontecer ainda nesta semana, segundo o jornalista Marcelo Bechler. O brasileiro, que possui vínculo com a equipe francesa até 2022, assinaria pelas próximas quatro temporadas. O anúncio pode não ser feito nos próximos dias por uma questão de estratégia.

Desde a derrota na final da Champions League, o camisa 10 vem dando indícios de que está contente com a sua situação no principal clube da França. Além de pedir a chegada de Messi para a próxima temporada, o brasileiro também tenta convencer Mbappé a permanecer no clube, apesar do desejo do Real Madrid.

> Veja a tabela da Ligue 1

Neymar foi contratado pelo PSG em 2017 após uma passagem vitoriosa pelo Barcelona ao lado de Messi e Suárez. Nos últimos anos, o craque foi pivô de uma polêmica por tentar forçar sua saída de Paris e voltar para a Catalunha. O jogador busca fazer história com a camisa da equipe e conquistar um título inédito da Liga dos Campeões.