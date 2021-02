Neymar rebate Borussia Dortmund após provocação ao PSG: ‘Vocês se lembram’

Neste último domingo (31) o Paris Saint-Germain foi derrotado por 3 a 2 pelo Lorient, até então vice-lanterna do Campeonato Francês, e como consequência perdeu a liderança da competição ao fim da 22ª rodada. E quem não desperiçou a oportunidade de zombar do fracasso do clube parisiense foi o Borussia Dortmund.

Ao fim da partida, o perfil oficial do clube alemão no Twitter compartilhou o placar final da derrota do PSG e escreveu “O que vai…”, fazendo clara menção ao famoso ditado “tudo o que vai, um dia volta”. O que os aurinegros não esperavam é que Neymar fosse responder a provocação.

Também em tom provocativo, o camisa 10 do clube parisiense postou uma foto relembrando o gol que marcou sobre o Dortmund, no jogo de volta das oitavas de final da última Champions League, em jogo que o PSG eliminou os alemães. ao fim dos dois confrontos.

“Vocês se lembram”, escreveu Neymar, ironizando a provocação do clube.

Na ocasião em que ajudou o PSG a eliminar o Dortmund, Neymar irozinou uma comemoração do atacante Erling Haaland, que no jogo de ida, na Alemanha, marcou os dois gols que deram a vitória por 2 a 1 sobre os franceses. A foto publicada pelo brasileiro nesta segunda-feira (1) faz menção a esse mesmo episódio.

PSG e Dortmund voltam a campo pela Liga dos Campeões nas próximas semanas. Enquanto os franceses encaram o Barcelona, no dia 16 de fevereiro, pelas oitavas, os aurinegros terão pela frente o Sevilla, no dia 17.