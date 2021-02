Neymar rebate crítica de ‘imaturo’, reflete sobre festas e diz por que não fica com ‘cabeça 100% focada no futebol’

Neymar e festas. Um tema recorrente de polêmicas, mas que não incomoda o craque brasileiro do PSG. Em entrevista ao canal francês “LCI”, o jogador refletiu sobre o assunto e explicou por que não pensa em deixar de se divertir fora de campo – sempre que possível.

“Então, quem é que não gosta de festa? Todo mundo gosta de se divertir. Eu sei quando posso ir, sei quando posso fazer isso, quando não posso… Ao contrário do que a galera pensa, que eu sou imaturo, que eu não sei o que eu faço…”, disse Neymar.

“Estou no futebol há vários anos, se você ficar 100% com a cabeça focada em só jogar futebol, do meu modo de pensar, você acaba explodindo. É o meu momento de relaxar, de ficar tranquilo… Eu nunca vou deixar de fazer”, complementou.

Na mesma entrevista, Neymar falou sobre o futuro no PSG, ressaltando o desejo de permanecer, e também fez coro para que Kylian Mbappé siga o mesmo caminho.

Desde agosto de 2017 no PSG, Neymar já conquistou três vezes o Campeonato Francês, duas Copas da França, duas Taças da Liga Francesa e dois Troféus dos Campeões.

Ao todo, o craque brasileiro entrou em campo 101 vezes e marcou 83 gols com a camisa do clube parisiense.