Neymar reencontra seu maior ‘inimigo’ na França após acusação de racismo, provocação e mais

Jogando pela primeira vez após completar 29 anos de idade, Neymar encara Álvaro González seu maior ‘inimigo’ feito no futebol francês nesse domingo.

Lutando pela liderança, em 3º antes de começar a 24ª rodada, o PSG visita o Olympique de Marselha, 9º colocado.

Em setembro de 2020, na vitória do time de Paris por 1 a 0 pelo primeiro turno da Ligue 1, Neymar foi expulso após confusão com o zagueiro espanhol. Na ocasião, o brasileiro acusou Álvaro de tê-lo chamado de ‘macaco filho da p*&%’.

“O VAR pegar a minha ‘agressão’ é mole… Agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de ‘MONO HIJO DE P***’ (‘macaco filha da p***)… Isso eu quero ver!”, escreveu Neymar em suas redes sociais na época.

O jogador e seus companheiros fizeram questão de negar veementemente as acusações do brasileiro. A comissão disciplinar da liga profissional de jogadores (LFP) inocentou ambos de qualquer ato discriminatório.

A polêmica entrevista do zagueiro

Em outubro, durante entrevista exclusiva a Rodrigo Fáez, da ESPN, o jogador espanhol disse inclusive que não tomará medidas judiciais contra o atacante brasileiro para manter sua imagem limpa para não “ficar um ano mais pendente dos tribunais, de Neymar”.

“É certo que os advogados me disseram para prestar uma queixa, mas também a esta altura, agora que minha imagem ficou limpa, que se sabe que minha verdade está acima de tudo… (Não quero) Ficar um ano mais pendente dos tribunais, de Neymar… Quero afastar tudo, fechar a porta, que minha imagem fique toda limpa como sempre durante minha carreira como jogador. É certo que as ameaças contra minha família e contra minha pessoa estão denunciadas, porque isso forma parte da polícia”.

O defensor voltou a falar que “não tem respeito” por Neymar por causa da acusação e revelou que não cumprimentaria o brasileiro caso um jogo acontecesse nos próximos tempos. Depois disso, os dois se enfrentaram uma vez, mas como o brasileiro veio do banco, sequer tiveram a chance de se cumprimentarem antes da bola rolar. Agora podem ter.

“Tomara que dure isso de não ter os cumprimentos (antes dos jogos) por bastante tempo, porque meu respeito como pessoa está acima de tudo, e comigo ele não teve. Não se comportou nada bem. Não sei se seria capaz de saber a repercussão que poderia ter, do dano que se pode fazer a uma pessoa tanto na vida pessoal como na vida pública. Eu acredito que sim, porque tem que estar acostumado. É alguém que não tem meu respeito, assim que tomara que os cumprimentos fiquem longe durante muito tempo”, falou.

Disputa de títulos e bate-boca

O último capítulo foi em janeiro, quando os dois rivais se enfrentaram pela final da Supercopa da França, quando Neymar fez um gol e ajudou seu time a ser campeão.

Após o jogo, Neymar postou uma foto fazendo careta e brincando: “Roi, Álvaro, né?”, brincando com o meme de Mário Jr. no TikTok.

O defensor respondeu com uma imagem em que ele aparece agarrrando o brasileiro pela cabeça com a sequinte legenda: “Meus pais me ensinaram a jogar o lixo fora. Vamos, Marselha, sempre”.

“E se esqueceu de como ganhar títulos (risos)”, retrucou o brasileiro.

O zagueiro espanhol disse então que Neymar será eternamente sombra do Rei Pelé. Do outro lado, o camisa 10 PSG finalizou afirmando que González sempre será a sua sombra, e que foi ele quem o fez famoso.