Neymar vira ‘terror do Boninho’ e levanta teorias da conspiração sobre o BBB21 · .

Telespectador fiel do BBB21, Neymar Jr. virou um comentarista do reality show nas redes sociais. Empolgado com os acontecimentos da casa, o craque do Paris Saint-Germain tem usado o seu perfil no Twitter, com mais de 51 milhões de seguidores, para repercutir e até levantar teorias da conspiração sobre o jogo. Até mesmo o diretor J.B. Oliveira, o Boninho, está ligado na conta do jogador.

O camisa 10 da Seleção Brasileira, por exemplo, não entendeu muito bem a mudança de comportamento de Karol Conká com Lucas Penteado. Em um dia, ela estava xingando e expulsando o ator da mesa; no outro, estava falando que errou, além de colocar a culpa na TPM (tensão pré-menstrual).

Neymar engrossou um coro nas redes sociais de que a cantora poderia ter recebido orientações da direção quando foi chamada para trocar de microfone no confessionário. E ironizou: “Alguém pede pra chamar a mamacita [Karol] pra trocar o microfone, parece que não deu muito certo a primeira troca”.

O jogador quis dizer que, mesmo com a suposta orientação, ela continuava com comportamentos ruins em relação aos outros participantes. Em resposta para uma seguidora no Instagram, que levantou a mesma teoria da conspiração, Boninho negou a interferência externa.

“Que teoria besta. Imagina se a gente iria correr esse risco, e o confessionário está lá no Globoplay. Não aconteceu. Fake ruim”, escreveu o chefão do BBB21, com risadas no texto.

Na semana passada, Boninho deu uma resposta direta para Neymar, que havia comentado no Twitter que Projota poderia ter terminado a prova do líder antes de Nego Di. “Neymar, o sistema é superseguro. Entendo a torcida, mas o Projota bateu uma fração depois. E foi de bobeira, ele terminou antes e esqueceu de bater. Gameplay”, explicou o marido de Ana Furtado.

O craque do PSG já confessou que gosta da amizade entre Caio Afiune e Rodolffo, ironizou Karol Conká em diferentes momentos e também defendeu o jeito expansivo de Juliette Freire. “Juliette é aqueles amigos que fala pra cacete, mas a gente não vive sem. Ela é pura, zero maldade. Eu tenho uns amigos assim”, observou ele.

E Neymar também já fez um outro pedido: Jojo Todynho entrar na casa do BBB21 para dar uma movimentada no jogo e distribuir broncas em alguns participantes, como na própria Karol.

Veja abaixo tuítes do jogador sobre o Big Brother Brasil:

Alguém pede pra chamar a mamacita pra trocar o microfone, parece que não deu muito certo a primeira troca 👀🤣

— Neymar Jr (@neymarjr) February 3, 2021

Neymar o sistema é super seguro. Entendo a torcida, mas o Projota bateu uma fração depois. E foi de bobeira, ele terminou antes e esqueceu de bater. Gameplay

— J.B. Oliveira (@boninho) January 29, 2021

Só eu queria a jojo todynho no bbb?

— Neymar Jr (@neymarjr) February 1, 2021

Qual é a pérola que a lacradora mamacita vai soltar hoje? … ansioso já 🤣 #ForatodososK

— Neymar Jr (@neymarjr) February 2, 2021

Não vejo verdades 🤷🏽‍♂️

— Neymar Jr (@neymarjr) February 3, 2021

Nada vê esse paredão… poderia ser paredão fake né 🤷🏽‍♂️

— Neymar Jr (@neymarjr) February 3, 2021

Juliette é aqueles amigos que fala pra kct mas a gente não vive sem…. ela é pura, zero maldade … (eu tenho uns amigos assim) 🤣❤️

— Neymar Jr (@neymarjr) February 3, 2021