Nintendo Switch: presidente da Big N se esquiva sobre novo modelo

Os fãs da Nintendo já devem estar cansados de ouvir tantos rumores sobre uma possível revisão de hardware e um novo modelo do Nintendo Switch, que continua batendo recordes de vendas. Só que desta vez quem abriu a discussão foi o próprio presidente da Big N, Shuntaro Furukawa!

Em uma sessão de perguntas e respostas revelada nesta madrugada, foi perguntado diretamente a ele se poderíamos esperar por “um novo modelo ainda este ano?”

Q: new model this year?

A: not planning to make an annoucement anytime soon as we have Mario ver in Feb, MH ver in Mar.

Hint: Nintendo chief last year said not planning to release new model in 2020. Today’s was just “not anytime soon.” So, that means…?https://t.co/MQkwskXYrn

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) February 1, 2021