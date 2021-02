“O combinado é não arrumar confusão e pensar no jogo, saca? É o principal. Aí a gente vira o jogo. Um dos dois vira o jogo, saca?“, diz Lucas Penteado, com Juliette concordando.

O ator ainda analisa: “Se a gente for pro Paredão com mais alguém nessa semana e a gente ficar, e for na outra e ficar, aí muda o foco”.