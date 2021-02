No BBB21, Sarah diz que foi figurante em Lucifer e pegou gringos ‘bem famosos’ · .

Sarah Andrade revelou no BBB21, nesta sexta-feira (5), que foi figurante na quarta temporada de Lucifer e que pegou uns gringos “bem famosos” no período em que morou em Los Angeles, nos Estados Unidos. A consultora de marketing digital fez a revelação em conversa com Juliette, Viih Tube e Gilberto, que ficaram chocados.

“Eu já fiz figuração em Lucifer. Eu não cheguei a me assistir ainda porque estou vendo agora as temporadas”, revelou ela. “Na minha figuração eu estou do lado dele [Lucifer, interpretado por Tom Ellis]”, completou, deixando os amigos surpresos no quarto, principalmente Gilberto, que brincou: “Tu não agarrou ele não?”

Sarah respondeu dizendo que, na época, não conhecia a série da Netfllix estrelada por Tom Ellis. “Como eu não conhecia, para mim era como estar aqui com vocês”, justificou.

No Twitter, os internautas rapidamente encontraram a participação de Sarah em Lucifer. A sister aparece em alguns momentos na boate, próxima do bar. A figuração acontece no quinto episódio da quarta temporada.

“Eu não vi na série, mas eu fiz. Acho que foi na quarta temporada, na boate do Lucifer. Foi uma cena em que ele tomou um tiro, eu estava sentada no bar, mas eu nem vi a cena ainda”, disse a loira.

reprodução/netflix

Sarah Andrade (à dir.) em Lucifer

A brasiliense também contou que conheceu e ficou com vários famosos gringos quando morou em Los Angeles, mas preferiu não citar nomes.

“Já peguei uns famosos bem famosos. Não vou falar nomes, porque acho que é foda, mas peguei. São gringos. Já peguei cantor, piloto, ator e DJ famosos”, afirmou. Viih Tube perguntou se ela tietava as celebridades e Sarah ressaltou que não eram permitidos celulares nas festas em Hollywood.

“Você chega na porta, eles dão uma caixa, você deixa o celular e depois você entra”, comentou. “Aqui no Brasil também é assim, nas festas de influencers. Nunca fui em nenhuma, mas eu sei”, emendou Viih Tube.

Natural de Brasília, Sarah se mudou para os Estados Unidos aos 19 anos para estudar inglês. Lá, trabalhou como babá, figurante, fez MBA e “viveu um sonho no verdadeiro estilo Hollywood”, conhecendo famosos, como Leonardo DiCaprio, e frequentando as festas mais badaladas.

Assista aos vídeos com as falas de Sarah:

Sarah revelando para Gil, Viih tube e Juliette que fez parte da figuração da série Lúcifer #BBB21pic.twitter.com/Zrwt2bEXZ1

— BreakTudo (@BreakTudo) February 5, 2021

Sarah fala que já pegou vários caras famosos enquanto morou fora, cantor famoso, piloto, DJ… #BBB21 Reprodução | Rede Globo pic.twitter.com/MK9qsCBJjG

— juli ☻ (@crrroquembouche) February 5, 2021

Veja algumas aparições de Sarah em Lucifer:

cortei o pedaço do vídeo pic.twitter.com/wDwnhKVBom

— Cristian Giese (@cristian_giese) February 5, 2021

A Sarah do #BBB21 de frente pro Tom Ellis e Lauren German (Lucifer e Chloe) MANO A SORTE QUE EU QUERIA TER pic.twitter.com/4yNp35aQoV

— Bina ❀ loves Tom🏡⃤ (@tomsmuffinx) February 5, 2021