Luan Peres comentou sobre o poder de superação do Santos para buscar o empate em 3 a 3 com o Grêmio nesta quarta-feira, em Porto Alegre, principalmente depois da derrota por 1 a 0 para o Palmeiras na final da Liberadores da América no último sábado, no Maracanã.

O Peixe saiu na frente, levou o 3 a 1 e alcançou o 3 a 3 nos acréscimos pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro assumiu a oitava colocação, com 46 pontos, e segue na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

“Como Pará fala, no futebol não tem lugarzinho para coitado. Se entrássemos no marasmo, cabisbaixos, a gente levaria um sacode do Grêmio que não tem nada a ver com isso. Entramos focados, Cuca deu uma baita preleção e motivou muito a gente. Mostramos a nossa força, conseguimos o empate e se tivesse mais cinco minutos era mais para a gente ganhar do que eles”, disse Luan.

O Santos tem cinco compromissos pela frente na temporada: Atlético-GO (fora), Coritiba (casa), Corinthians (casa), Fluminense (casa) e Bahia (fora).