Noções básicas de Português para concursos

A Língua Portuguesa está entre os 10 idiomas mais falados do mundo e possui uma significativa lista de regras e acordos coordenados pela Academia Brasileira de Letras.

Dentre as áreas mais importantes da disciplina, estão: morfologia, que estuda as palavras isoladamente; sintaxe, responsável por estudar as palavras enquanto elementos de uma frase; e semântica, que estuda o significado das palavras e os sentidos que elas podem tomar de acordo com o contexto.

O Português pode assumir culturalmente duas normas: língua coloquial e língua culta. A primeira é similar à fala cotidiana, sem muitas regras, e pode ser representada em cartaz, fábula e cartoon. Já a segunda, segue as normas mais rígidas e são mais utilizadas na produção de textos para reportagem, redação e romance.

Dicas básicas que todo concurseiro precisa saber

Depois dessas dicas específicas, daremos algumas dicas mais gerais para quem vai estudar português para concurso público e precisa de uma ajudinha. Confira:

Invista em boas gramáticas

Gramáticas da língua portuguesa serão seus melhores guias para tirar dúvidas pontuais do idioma e parte essencial do material de estudo para concursos.

Alguns editais indicam a gramática que os concurseiros devem usar. Caso o seu não indique, procure por uma gramática recente. Além da gramática a ser usada, algumas bancas organizadoras de concurso também podem apresentar diferenças sobre a forma de cobrar seu conhecimento sobre Português.

Saiba o básico

O estudo de um idioma pode ser dividido em algumas categorias. Dentre as que caem na prova, temos:

a morfologia – estrutura e classificação de palavras;

sintaxe – a disposição de palavras para formar uma frase, um parágrafo ou um discurso;

semântica – o significado das palavras

Saber disso já é uma ótima maneira de organizar seus estudos de Português para concurso, mas você também pode estudar outros conceitos básicos: o que é um verbo? O que é um advérbio? O que é um adjunto adnominal?

Leia muito

Ainda que você possa estudar português para concurso como estuda outras matérias, tenha consciência de que o melhor jeito de aprender um idioma é em contato com ele. Por isso, se você quer saber mais do português formal e gramaticalmente correto, leia muito, mas de fontes confiáveis, como jornais, revistas ou livros.

Lembre-se de que a língua muda

Você pode pegar uma questão formulada em 1980 para estudar matemática, porque suas regras não mudaram desde então.

No entanto, para estudar português para concurso, uma prova do começo dos anos 2000 já está defasada: algumas regras gramaticais se adaptaram aos novos tempos, a ortografia mudou e, num geral, já não falamos exatamente a mesma língua. Procure sempre por materiais de estudo mais recentes e busque sempre revisar os temas estudados!

Estudar português para concurso não é um bicho de sete cabeças. Afinal, você já fala essa língua! Deixe os receios de lado e se dedique a aprender mais sobre sua língua materna. Seu esforço será recompensado com uma aprovação!